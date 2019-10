Lange Kirchennacht

Langenhagen (ok). Wer Kirche neu erleben möchte, hat am nächsten Sonnabend Gelegenheit dazu: ohne Bänke, dafür auf einem Sitzsack, Gartenstuhl oder auf der Luftmatratze. Die lange Kirchennacht beginnt in der Elisabethkirche am Sonnabend, 19. Oktober, von 16 bis 18 Uhr mit der Probe für die Musiker. Der Taizé-Gottesdienst findet von 20 bis 21.30 Uhr statt. Danach gibt es die ganze Nacht lang Gespräche, Essen und Andachten bei Musik und Kerzenschein.