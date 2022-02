Langenhagener bei Bingo

Langenhagen. Der.49-jährige Christian von der Ohe ist am nächstne Sonntag, 20.Februar, um 17 Uhr bei der TV-Show "Bingo" im NDR Fernsehen mit von der Partie. Der leidenschaftliche Gitarrenspieler undFahrradfahrer ist am kommenden Sonntag einer von zwei Kandidaten in der Kultsendung mit Moderator Michael Thürnau. Er spielt live gegen einen Kandidaten aus Einbeck in Südniedersachsen um den mit 13.000 €uro gefüllten Honigtopf im Spiel "Das süße Glück".