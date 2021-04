Laptops gestohlen

Godshorn. Zwei Männer entwendeten nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 18.20 Uhr an der Bayernstraße mehrere Laptops aus dem Zentrallager des Elektronikgroßhandels Expert. Bei der Tatausführung wurden sie durch den Sicherheitsdienst gestört

und ergriffen die Flucht. Einer der beiden Täter wurde festgenommen werden. Der zweite Täter flüchtete mit einem weißen VW Bulli, vermutlich T4, mit Hannoveraner-Kennzeichen

flüchten. Laut gegenwärtigem Ermittlungsstand soll der Bulli seitlich keine Fenster gehabt haben und sehr sauber und gepflegt gewesen sein. Vermutlich handelte es sich also um einen Kastenwagen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.