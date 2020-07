Laptops zum Leihen

Langenhagen (ok). Leih-Laptops für bedürftige Schüler und Azubis mit Migrationshintergrund und die Verpflichtung von Mehmet Levent Oezkilicals neues Mitglied des Integrationsbeirats sind zwei Themen der nächsten Sitzung des Gremiums, das sich am Dienstag, 14. Juli, um 18.30 Uhr im Ratssaal trifft. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.