Late-Night-Basar

Langenhagen (ok). Late-Night-Basar in Krümelhausen: In der Einrichtung des Kitazirkels am Bohlenweg 6 gibt es am Sonnabend. 1. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr jede Menge Spielzeug. Die Standgebühr liegt bei fünf Euro sowie einem Teller Fingerfood.