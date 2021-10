Laterne, Laterne

Kaltenweide (ok). Laternenumzug mit Holzrückepferd Ingo: Organisiert hat die Veranstaltung am Sonnabend, 6. November, die SPD Kaltenweide zusammen mit dem Hofladen Rotermund auf dem Hof Baumgarte. Treffen ist um 16.30 Uhr am S-Bahnhof Kaltenweide, bevor es mit Laternenliedern und dem geschmückten "Ingo" gemeinsam zum Hof Baumgarte geht. Für Waffeln und Kakao sowie Grillwürstchen und Glühwein zu fairen Preisen ist gesorgt.