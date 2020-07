Laterne überrollt

Langenhagen. Aufgrund vorgefundener Spuren am vergangenen Freitag gegen 11.20 Uhr wird davon ausgegangen, dass ein Lastwagen auf dfer Münchner Straße in Richtung Flughafen gefyahren ist. Auf Höhe der dortigen LKW-Waschstation Truck-Washkam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Straßenlaterne. Diese wurde in der Folge abgeknickt, vollständig aus dem Boden gerissen und vom Lastwagen überrollt. Der Schaden wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallfahrzeugs und Unfallverursachers bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.