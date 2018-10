Laternenfest

Langenhagen. Das Team von der Kita Kolberger Straße lädt Kinder, Eltern, Freunde und Nachbarn zum Laternenfest am Freitag, 2. November, ein. Los geht es um 17 Uhr an der Kolberger Straße mit dem gemeinsamen Singen von Laternenliedern am Lagerfeuer. Die großen und kleinen Sänger werden dabei von einem Gitarrenspieler begleitet. Für das leibliche Wohl gibt es allerlei Leckereien und Kinderpunsch. Zum Abschluss des Laternenfestes geht es zum Kolberger Spielplatz, um dort weitere Lieder im großen Kreis zu singen.