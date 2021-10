Laternenumzug

Krähenwinkel. Der Ortsrat Krähenwinkel lädt für Freitag, 5. November, zum Laternenumzug ein.Dieser beginnt um 18:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus und wird musikalisch begleitet vom Young Spirit Orchestra. Für die Kinder gibt es eine kleine Überraschung vom DRK Krähenwinkel, im Anschluss an die Wanderung bietet die Feuerwehr die Gelegenheit sich bei Bratwurst und Getränken am Herbstfeuer vor dem Feuerwehrgerätehaus aufzuwärmen.

Es gilt die 3G-Regel, Ungeimpfte müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Die Organisatoren bitten zudem darum, auf Abstand zu achten.