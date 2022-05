Laubbläser entwendet

Langenhagen. Diebe entwendeten in der Eichstraße am Sonnabend in der Zeit zwischen 13.35 und 13.50 Uhr einen auf einem Anhänger abgelegten Laubbläser der Firma Stihl im Wert von 350 Euro.Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.