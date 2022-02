Leben retten

Langenhagen. Spendenwillige können am Dienstag, 15.Februar, zwischen 10 und 15 Uhr im

Rathaus, Marktplatz 1,Blut spenden und damit Leben retten.

Im Spendelokal gilt die 3G-Regel, Zugang haben nur Personen, die geimpft, getestet od. genesen sind. Vor Ort werden keine Tests angeboten. Blutspenden darf Jeder, der sich gesund fühlt und 18 bis 73 Jahre alt ist. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, können Interessierte Termine per App. oder per Telefon (0800) 1 19 49 11 bis zu zwei Stunden vorher vereinbaren. Bitte Personalausweis oder Reisepass und Blutspender-Pass mitbringen.