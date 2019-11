Lebendiger Adventskalender

Langenhagen. Auch in diesem Jahr öffnen sich wieder die Türen und Fenster für den lebendigen Adventskalender. Die Kirchengemeinde sucht noch Gastgeber aus Krähenwinkel und Kaltenweide, die an einem Abend im Advent für 30 Minuten vor ihrer Haustür zum gemeinsamen Singen, Geschichtenhören und Punschtrinken einladen. Ein Informationsabend findet am Mittwoch, 6. November, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Melden können sich Interessierte auch unter (0511) 97 33 99 80 zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros.