Vierte Neuauflage durch den Verein win

Wiesenau. Adventskalender – da werden die Tage bis Weihnachten gezählt. Lebendig wird ein Adventskalender durch Menschen. Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich Menschen an den Tagen bis Weihnachten. Sie treffen sich vor Fenstern, Türen, Garagentoren oder auch mal Carports. Zum vierten Mal findet auch in Wiesenau ein Lebendiger Adventskalender statt – organisiert von dem Verein win e.V. – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH. In Zusammenarbeit mit den Wiesenauer Institutionen und einigen Wiesenauern, die sich als Gastgeber zur Verfügung stellen, wird sicherlich eine winterliche Weihnachtsstimmung in das Quartier ziehen!„Wir freuen uns besonders darüber, dass auch viele Institutionen ein Türchen für die Wiesenauer öffnen.“, sagt Quartiersmanagemerin Anette Körner. „Die Vorweihnachtszeit lässt die Menschen zusammen rücken. Das möchten wir mit dieser Aktion fördern. Schließlich ist gerade rund um Weihnachten keiner gerne alleine.“ Alle Bürger und Bürgerinnen, junge und alte, große und kleine sind zu den abendlichen Treffen eingeladen. Los geht es immer um 18 Uhr, die kleinen Adventsmomente dauern etwa 30 Minuten.Was zu einem „Lebendigen Adventskalender“ gehört: Alles findet im Freien statt. Bitte warm anziehen. Beginn um 18 Uhr. Die Gastgeber haben eine Einlage vorbereitet. Ein Licht zum Lesen! Schließlich ist die Dunkelheit schon eingebrochen und so mancher Liedtext wird vielleicht abgelesen.  Vielleicht gibt es noch Tee, Punsch oder Plätzchen und Zeit für Begegnung und Gespräche. Bitte bringen Sie einen eigenen Trinkbecher mit.Los geht es am Mittwoch, 1. Dezember, um 18 Uhr vor dem Quartierstreff. „Wir machen den Startschuss, gemeinsam mitRebecca Brands von der Sozialberaumng Langenhagen!“, sagt Anette Körner. Am Nikolaustag, Montag, 06.12.2021 wird es winterweihnachtlich mit dem Theater Tüte! „Familien mit Kindern werden viel Spaß haben, alle anderen Gäste aber auch!“ Außerdem gibt es Punsch und Kekse. Zwischen dem 1. und 15. Dezember werden sich dann weitere 13 Türchen öffnen und für kleine Überraschungen sorgen.Zum Abschluss wird win wieder zum schon traditionellen Weihnachtsgrillen vor die Trefftür einladen. Am 16.12.2021 endet dann mit dieser Veranstaltung der vierte Lebendige Adventskalender in Wiesenau und läutet die Weihnachtspause an. Vom 17. Dezember bis zum 7. Januar ist der Quartierstreff dann im Winterschlaf.