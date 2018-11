Lebendiger Adventskalender

Jeden Tag um 18 Uhr öffnet sich ein Fenster oder eine Tür

Engelbostel/Schulenburg. Auch in diesem Jahr bietet die Martinskirchengemeinde Engelbostel/Schulenburg wieder den beliebten „Lebendigen Adventskalender“ an. Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich bei den Teilnehmern um 18 Uhr ein Fenster oder eine Tür. Die Teilnehmer sind: am 1. Dezember Familie Kiesé & Rehring an der Kirchstraße 75; am 2. Dezember beim Weihnachtsmarkt beim MTV am Stadtweg 43; am 3. Dezember beim Kinderladen Engelbostel an der Wilhelm-Hirte-Straße 19; am 4. Dezember bei Familie Hanselmann/SV Engelbostel an der Kirchstraße 37; am 5. Dezember an der evangelischen Kindertagesstätte an der Kirchstraße 58; am 6. Dezember bei Familie Rauch an Gosewischs Garten 7; am 7. Dezember bei Familie Scherf, Heidestraße 45B; am 8. Dezember bei Familie Phillippeit-Wagner, Hannoversche Straße 27; am 9. Dezember bei Familie Klenner, Roter Weg 18; am 10. Dezember bei Familie Eggers (gegenüber 16) an der Stettiner Straße; am 11. Dezember bei Sonja Schreiner & Freunden an der Hannoverschen Straße 162; am 12. Dezember bei der AWO Engelbostel-Schulenburg, Amtsweg 3; am 14. Dezember bei Familie Auras an der Kirchstraße 46; am 15. Dezember bei Familie Dobbert, Im Eikhof 9; am 16. Dezember bei Familie Haster, Koppeldamm 5; am 17. Dezember bei Familie Fritsch, Schulstraße 107; am 18. Dezember bei Familie Kohne, Dorfstraße 28; am 19. Dezember bei der Grundschule Engelbostel, Klusmoor 6; am 20. Dezember bei Familie Köster, Garmsstraße 44; am 21. Dezember bei Familie Vogt/Hof am Spritzenhaus an der Kirchstraße 40; am 22. Dezember bei Familie Fienemann an der Hannoverschen Straße 156; am 23. Dezember bei Familie Auf dem Berge an der Dorfstraße 45 und am 24. Dezember bei der Christvesper in der Martinskirche.