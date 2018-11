LEbendiger Adventskalender

Auch in Matthias-Claudius-Gemeinde öffnen sich Türchen

Kaltenweide/Krähenwinkel. Täglich, vom 1. bis 24. Dezember, öffnen sich in der Matthias-Claudius-Gemeinde bei verschiedenen Familien und Institutionen Fenster oder Türchen vom Lebendigen Adventskalender. Folgende Türchen öffnen sich: am 1. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt an der Kirche; am 2. Dezember beim Kirchenchor vor der Kirche; am 3. Dezember bei Familie Lichterfeld, Waldweg 4; am 4. Dezember bei Familie Greeske, Martha-Korell-Weg 13; am 5. Dezember Blumiges, Walsroder Straße 324; am 6. Dezember in der Senioreneinrichtung Margeritenhof, Kaltenweider Platz 1; am 7. Dezember bei Familie Windeck, Glockenheide 25; am 8. Dezember beim Schützenverein Krähenwinkel, Stucken-Mühlen-Weg; am 9. Dezember bei Familie Behnke, Waldweg 2; am 10. Dezember bei Familie Hille, Maspe 2; am 11. Dezember beim Kirchenvorstand am Gemeindehaus, Matthias-Claudius-Weg 2; am 12. Dezember beim Gospelchor am Gemeindehaus; am 13. Dezember bei Wöhler/Pinkenburg, Birkenweg 11+13; am 14. Dezember bei der Flüchtlingsgruppe, Pfeifengrasstraße 3; am 15. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt an der Zellerie; am 16. Dezember bei Familie Weigert, Auf dem Rußkampe 32b; am 17. Dezember auf dem Hof Rotermund, Am Weiherfeld 5; am 18. Dezember bei Familie Bertram, Käthe-Kollwitz-Weg 13; am 19. Dezember bei der Matthias-Claudius-Kita, Elly-Heuss-Knapp-Weg 32; am 20. Dezember bei Familie Bockholt, Wohldamm 12; am 21. Dezember bei Familie Krause-Widjaja, Von-Borries-Weg 32; am 22. Dezember bei Famile Brendel/Likedeeler, Walsroder Straße 232; am 23. Dezember Übergabe Friedenslicht in der Kirche und am 24. Dezember Gospelnacht um 23 Uhr.