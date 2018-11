Lebendiger Adventskalender in Godshorn

Godshorn. Bereits zum 18. Mal wird in der Kirchengemeinde Godshorn der „Lebendige Adventskalender“ durchgeführt. Dabei trifft man sich mit Beginn des Weihnachtsmonats täglich um 18 Uhr vor einem anderen Haus um gemütlich bei Glühwein, Punsch und Gebäck zu klönen, weihnachtliche Geschichten zu hören und gemeinsam zu singen.

Die diesjährigen Treffpunkte sind: 1. Dezember Weihnachtsmarkt an der Kirche; 2. Dezember Förderverein, Gemeindehaus; 3. Dezember Andrée Branà, Kapelle; 4. Dezember Männergruppe, Jugendscheune; 5. Dezember Christa Radun, Am Schapdamm 8; 6. Dezember Familie Minne, Am Lienkamp 2; 7. Dezember Familie Gerth/Schulz, Weidenbruch 86; 8. Dezember Familie Konopka, Clusberg 33; 9. Dezember Abendgottesdienst, Familie Becker-Wook; 10. Dezember conTAKT & conVOICE, Kirche; 11. Dezember Frauengruppe, Gemeindehaus; 12. Dezember Familie Baumgart, Sanddornstraße 16; 13. Dezember Familie Teichmann, Kuckuckskamp 49; 14. Dezember Jugendfeuerwehr, Alt-Godshorn 90; 15. Dezember Angelika Schwardmann, Bungers Hof 6; 16. Dezember Familie Hoff, Birkenalles 52; 17. Dezember Familie Tuntke/Birte Röver, Hirtenplatz 3; 18. Dezember Familie Koop, Am Kielenkamp 25; 19. Dezember AWO, Unter den Eichen; 20. Dezember Kinderorchester Go Music, Schule – Rährweg; 21. Dezember Christine Waue, Kapellenstraße 36; 22. Dezember Familie Baier-Hartmann, Birkenallee 17b; 23. Dezember Singegottesdienst in der Kapelle (10 Uhr); 24. Dezember 15 Uhr Familiengottesdienst, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette.