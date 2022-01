Lebensgefährlich verletzt

Krähenwinkel. Ein Motorradfahrer ist am Freitagmittag gegen 13 Uhr mit einem Skoda Citi Go einer 28-Jährigen zusammengestoßen. Beim Vorbeifahren an einem wartenden Lastwagen auf einem Radweg stieß er an der Einmündung Walsroder Straße Ecke Heinrich-Hagemann-Alle gegen den Wagen, der querte. Der Motorradfahrer wurde mit seinen lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 58-jährige Fahrer einer Motocross-Maschine des italienischen Herstellers Betamotor auf der Walsroder Straße in Richtung Norden. Vor ihm fuhr ein Lastwagen, dessen Fahrer beabsichtigte, nach links in die Heinrich-Hagemann-Allee abzubiegen. Von dort kam eine 28-jährige Frau mit ihrem Skoda Citi Go, sie hielt an der Haltelinie an der bevorrechtigten Walsroder Straße und wollte geradeaus in einen Privatweg eines Hofes fahren. Aufgrund seines großen Raumbedarfes entschied sich der Sattelzug-Fahrer, den Skoda vorzulassen und gab der Fahrerin Lichtzeichen.

Zeitgleich fuhr der Motorradfahrer auf einem Radweg rechts an dem wartenden Laster vorbei. In Höhe der Hofeinfahrt gegenüber der Heinrich-Hagemann-Allee stieß sein Motorrad gegen die Beifahrerseite des Skoda, der die Straße querte. Durch den Aufprall erlitt der 58-Jährige Verletzungen, die sich nach dem Transport unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus als lebensgefährlich herausstellten.

Nach Einschätzungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Verkehrsunfallaufnahme führte die Polizei Langenhagen den Verkehr bis etwa 14:40 Uhr an der Unfallstelle vorbei.