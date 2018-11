Lebensgefährlich verletzt

Godshorn. Gegen 12.45 Uhr ist ein 82 Jahre alter Autofahrer auf einen einbiegenden Lkw an der Münchner Straße aufgefahren. Der Senior hat dabei nach Auskunft der Polizrei schwerste Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen war der 45-jährige Lastwagen-Fahrer mit seinem Daimler-Benz von einem Betriebsgelände nach links auf die Münchner Straße in Richtung Hessenstraße eingebogen. Zur gleichen Zeit fuhr der 82 Jahre alte VW-Lenker mit seinem Caddy auf der Münchner Straße in die gleiche Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Senior offenbar ungebremst in das Heck des eingebogenen Lasters. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen iin die MHH– sein Zustand ist kritisch. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20 000 Euro und sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem vorherigen Fahrverhalten des VW-Fahrers geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer (0511) 109-18 88 beim Verkehrsunfalldienst Hannover. Die Feuerwehr war unter der Einsatzleitung von Jan-Michael Reck aus Godshorn mit 25 Kräften und drei Fahrzeugen vor Ort, streute Betriebsstoffe ab und beseitigte die Trümmerteile.