Lebensmittel versteckt

Godshorn. Ein 57-jähriger Mann versteckte nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 7.50 Uhr in einem Geschäft an der Hauptstraße in Godshorn Lebensmittel in seiner Kleidung und zahlte beim Verlassen des Ladens einen Teil der mitgeführten Dinge. Dabei wurde er von Angestellten festgehalten und der Polizei übergeben.