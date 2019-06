Lediglich chilen

Langenhagen. Drei minderjährige Jugendliche verschafften sich nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 14.30 Uhr zum wiederholten Male unerlaubt Zugang in einen Wohnanhänger. Bei Antreffen der Polizei gaben diese an, dort lediglich chillen zu wollen. Die Jugendlichen wurden den gesetzlichen Vertretern übergeben. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.