Leibniz IGS präsentiert ihr Konzept

Infoelternabend am Mittwoch, 26. Februar, um 18 Uhr

Langenhagen. Am Mittwoch, 26. Februar, stellt die jüngste der drei Langenhagener IGS en im Theatersaal Langenhagen den interessierten Eltern ihr pädagogisches Konzept vor. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Geplant ist unter anderem, dass Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgang den Abend kreativ eröffnen. Im Laufe des Abends werden der Schulleiter Thomas Kelber und sein Team interessierten Eltern erläutern, wie der Schulalltag an der Leibniz IGS abläuft. Auch die pädagogischen und unterrichtlichen Schwerpunkte der Leibniz IGS werden anschaulich erläutert. Um diese Veranstaltung und den Tag der offenen Tür am 20. März vorzubereiten, zog das Team der L IGS sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche zur Klausur in das Haus der Jugend zurück. Während der Tagung wurde intensiv am Konzept gefeilt. So spielten binnendifferenzierte Unterrichtsmodelle, der Ausbau eines attraktiven Ganztagsangebots und ein verfeinertes Erziehungskonzept sowie Schülercoaching, Strukturen und Organisationsmodelle eine wichtige Rolle. Das Team freut sich auf zahlreiche interessierte Eltern.