Leibniz IGS stellt sich vor

Langenhagen. Im Foyer der Leibniz IGS Langenhagen findet am Dienstag, 8. März, in der Rathenaustraße 14 ein Informationselternabend statt.

Um 18 Uhr stellen sich die Schulleitung sowie Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften der Langenhagener Öffentlichkeit vor. Inhalte des Abends sind sowohl die Vorstellung des didaktischen Konzeptes als auch eine offene „Talkshow“ mit den Schülerinnen und Schülern. Abgerundet wird der Abend mit einer Führung durch die Schule. Dabei wird auch die Neuaufstockung der ehemaligen RKS-Räumlichkeiten im Zuge des Umbaus zu einer integrierten Gesamtschule vorgestellt.

Die Teilnahme ist unter den geltenden Corona-Hygienebestimmungen (geimpft, genesen, getestet) und mit FFP2-Maske möglich.

Weitere Informationsmöglichkeiten sind über die Homepage der LIGS sowie am Tag der offenen Tür am Freitag, 29. April, von 16 bis 18 Uhr zugänglich.