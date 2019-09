Leicht gestürzt

Godshorn. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch um 16.35 Uhr am Lienkamp in Godshorn. Ein 50-jähriger Radfahrer stürzte leicht, nachdem ihm ein achtjähriges Kind entgegen kam. Das achtjährige Kind fuhr auf der falschen Straßenseite und irritierte den 50-jährigen Radfahrer durch seine Fahrweise. Durch den Sturz verletzte dieser sich an der Schulter und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Um das Kind kümmert sich die Mutter. Augenzeugen melden sich unter der Telefonnummer (0511) 1 09 42 17.