Leicht verletzt

Langenhagen. Ein 70-jähriger Fahrer eines PKW Daimler Viano übersah am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Münchener Straße beim Einbiegen den vorfahrtberechtigten 42-jährigen Fahrer eines Seat Leon. Es kam Zusammenstoß, so dass beide PKW erheblich beschädigt wurden. Zudem wurde der 42-jährige Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst für eine ambulante Behandlung in das Krankenhaus gebracht.