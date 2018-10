Leichter Brandgeruch

Langenhagen. Ein Anrufer teilt mit, dass in einer Nachbarwohnung "An der Autobahn" am Freitag gegen 4.45 Uhr ein Brandlöser zu hören sei. Vor dem Objekt ist leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Auf Klingeln und Klopfen wird nicht geöffnet, deshalb wird die Wohnungstür durch die Feuerwehr Langenhagen gewaltsam geöffnet. Der Wohnungsnutzer hatte Essen im Herd vergessen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.