Leidenschaftliches Engagement

Kunsthandwerkermarkt in Isernhagen am 27. und 28.

Isernhagen. Auf eine spannende Entdeckungsreise lädt der diesjährige Qualitäts-Kunsthandwerkermarkt im Isernhagenhof in Isernhagen FB ein. Rund 40 Künstler und Kunsthandwerker aus verschiedenen Verarbeitungsbereichen wie Textil, Holz, Papier, Metall und Glas, präsentieren dort wieder die Ergebnisse ihrer Schaffenskraft. Der Besucher wird eingeladen zu erkunden und sich von dem leidenschaftlichen Engagement der Künstler und Kunsthandwerker begeistern zu lassen. Kreationen, die dann im Alltag Akzente setzen, dürften hier für jeden Geschmack zu finden sein. Die Ausstellung ist am Sonnabend, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro/Person, Kinder im Alter bis zu 14 Jahren sind frei.