Enercity ermittelt am Pferdemarkt

Langenhagen. Im Auftrag der enercity ermittelt eine Firma in der Straße „Am Pferdemarkt“ den Verlauf von tieferliegenden Leitungen. Dafür wird in Höhe der Hausnummer 32 eine Suchschachtung ab Montag, 13. Mai, vorgenommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 20. Mai an. Die Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nähe der Bahnunterführung. Deshalb wird für die Dauer der Arbeiten eine mobile Ampel eingerichtet. Sie regelt die Durchfahrt durch die Unterführung.