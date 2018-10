Lenkrad gestohlen

Godshorn. Diebe gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Hinter dem Dorfe" in einen abgestellten BMW und entwendeten hieraus das Multifunktionslenkrad. Der Gesamtschaden wurde nach Auskunft der Polizei noch nicht beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.