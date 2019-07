Lenkräder gestohlen

Kaltenweide. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 8.40 Uhr, an Helene-Weber-Weg und Theanolt-Bähnisch-Weg jeweils in das Fahrzeuginnere zweier vor dem Wohnhaus abgestellten Fünfer-BMW. Hieraus entwendeten die Täter die Multifunktionslenkräder mit Airbag sowie einmal ein Instrumentendisplay Beide Autos verfügen über ein so genanntes Keyless Entry. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.