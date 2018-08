Lese-Party

Langenhagen (ok). Die Stadtbibliothek Langenhagen wird 69 Jahre alt und feiert ihren Geburtstag am Dienstag, 28. August, ab 15 Uhr mit einer bunten Lese-Party. Los geht es an der Konrad-Adenauer-Straße mit einem Bilderbuchkino, ab 15.15 Uhr ist dann Spiel und Spaß für alle angesagt: Basteln, Quiz, in Büchern stöbern, lesen oder vorlesen, Brettspiele und Tischfußball. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Saft und Kuchen.