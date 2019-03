Leseklub beim Kunstverein

Langenhagen. Der Termin vom Leseklub beim Kunstverein Langenhagen ist auf Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr verschoben worden.

„An diesem Donnerstag, in der ersten Blüte des Aprils, hatte mich mein gelehrter Freund, Meister Martial Canterel, zusammen mit einigen anderen Vertrauten eingeladen, den ausgedehnten Park zu besichtigen, der seine schöne Villa in Montmorency umgibt. Locus Solus – so heißt die Besitzung – ist ein stiller Zufluchtsort, wo Canterel seine vielfältigen und fruchtbringenden Arbeiten in völliger Ungestörtheit des Geistes zu verrichten pflegt.“

So beginnt der 1914 veröffentlichte Roman Locus Solus von Raymond Roussel, dessen surrealistisch anmutenden Spaziergang in sieben Kapiteln verfolgt werden können. Im nächsten Leseklub sollen die ersten zwei Kapitel gemeinsam besprochen werden. Gerne schickt der Kunstverein die zwei Kapitel bei Interesse per E-Mail an interessierte Teilnehmende zur Vorbereitung. Kontakt unter E-Mail: mertens@kunstverein-langenhagen.de.