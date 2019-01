Lesen aus der Glaskugel

Langenhagen (ok). Mitgliieder und Freunde der Arbeitsgmeinschaft 60 plus sind für Donnerstag, 17. Januar, um 15.30 Uhr herzlich ins Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg 9 bis 11 eingeladen. Das Thema lautet: "Wir schauen zurück – 2018 war schon aufregend. Wir lesen aus der Glaskugel, was im Jahr 2019 auf uns zukommt."