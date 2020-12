Letzte Sitzung

Langenhagen (ok). Zu seiner letzten Sitzung in diesem Kalenderjahr trifft sich der Rat der Stadt Langenhagen am nächsten Montag, 21. Dezember. Beginn der Sitzung im Schulzentum ist um 18.15 Uhr. Auf der Tagesordnung steht im Wesentlichen die Diskussion um den Nachtragshaushalt, außerdem der Bebauungsplan „Bissendorfer Weg Nordost“ sowie der Verkauf einer Gewerbefläche an der Erdinger Straße. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.