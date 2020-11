Letzte Spende

Godshorn (ok). Letzter Termin im Jahr 2020, und der DRK-Ortsverein Godshorn hofft auf viele Blutspender, die mit ihrem Aderlass Leben retten können. Termin ist am Montag, 7. Dezember, zwischen 16 und 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg. Auf die Spendenwilligen wartet als Imbiss Schöpcurrywurst mit Baguette und alternativ als vergetarisches Gericht Nudeln mit Tomatensoße.