Leuchtballon geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei bereits im Laufe der vergangenen Woche einen so genannten Leuchtballon aus einer Lagerhalle an der Erdinger Straße. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, Zeugenhinweise können angesichts des eher unüblichen Diebesgutes an hiesige Dienststelle gegeben werden. Telefonnummer: (0511) 109-42 17.