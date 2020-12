Leuchtende Augen

Langenhagen (ok). Eine spendable Langenhagenerin, die nicht das erste Mal und sicherlich auch nicht zum letzen Mal in Erscheinung getreten ist, hat jetzt für ein Leuchten in den Augen von vier Langenhagener Familien gesorgt. Die Frau, die gern anonym bleiben möchte, unterstützt das Quartett mit insgesamt 800 Euro. Eine schöne Summe, um gerade in Corona-Zeiten ein besonderes Weihnachtsfest erleben zu können.