Liberale Senioren

Langenhagen (ok). Das Grünkohlessen der Liberalen Senioren findet am Mittwoch, 6. Februar, im Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße 30 in Langenhagen statt und beginnt um 18 Uhr. Gastredner wird der FDP-Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis sein, der über seine Arbeit als seniorenpolitischer Sprecher der FDP in Berlin berichten wird.