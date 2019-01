Lichtblicke

Langenhagen (ok). Sie haben gerade ein Gesundheitszentrum in Rumänien aufgebaut und schon stehen bei den Aktiven Christen die ersten Termine in diesem Jahr an. Jeden Donnerstag steht in der Begegnungsstätte am Brinker Park das Frauenfrühstück "Lichtblicke" an. Beginn: 9.30 Uhr.