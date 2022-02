Lichter für den Frieden

Godshorn. Als ein Zeichen für den Frieden in Europa in der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine lädt die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn

gemeinsam mit dem Ortsbürgermeister Tim Wook und dem Ortsrat Godshorn

zu einem Friedensgebet am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr in die Kirche Zum Guten Hirten Godshorn, Alt-Godshorn 63 ein. Es gelten die aktuellen Abstandsregeln und Hygienebestimmungen.