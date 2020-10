Lichterfest

Langenhagen (ok). In einem feierlichen Rahmen wird der Verstorbenen gedacht. Das Lichterfest des Hospizvereins Langenhagen findet am Sonntag, 1. November, ab 17 Uhr in der Emmaus-Kirche statt. Musikalisch wird die Veranstaltung von der Harfistin Laura Krajewski begleitet. Interessierte sind herzlich willkommen