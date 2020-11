Lichtlein bleiben aus

Keine Weihnachtsfeier beim DRK Godshorn

Godshorn (ok). Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: Dieses Jahr allerdings nicht auf der Weihnnachtsfeier für die Mitglieder des DRK Godshorn. Sie muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen, sollte eigentlich am Donnerstag, 3. Dezember, zwischen 14.30 und 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn über die Bühne gehen. So müssen die neue Vorsitzende Nicole Blonski und ihr Team die Premiere ihrer ersten großen Feier auf das nächste Jahr verschieben. Aber der zweite Blutspendetermin unter ihrer Regie findet planmäßig am Montag, 7. Dezember, zwischen 16 und 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg statt. Auf die Spendenwilligen wartet ein Imbiss.