Lieblingsplatz gesucht

Fotowettbewerb der Oliven Apotheken

Kaltenweide/Krähenwinkel (ok). Die Oliven Apotheken suchen den Lieblingsplatz der Kaltenweider und Krähenwinkler und starten deshalb einen Fotowettbewerb. Er läuft bis zum 22. September. Die Teilnahme lohnt sich, denn für das beste Foto winkt ein 500-Euro-Reisegutschein des TUI-ReiseCenters Kaltenweide. Eine Jury wählt die zwölf besten Fotos aus, die dann 2020 im Kaltenweide-und-Krähenwinkel-Kaltenweide erscheinen, und deren Urheber zusätzlich jeweils einen 20-Euro-Wertgutschein der beiden Oliven Apotheken bekommen. Die Fotos können per Smartphone oder über den PC hochgeladen werden. Die Teilnahmebedingungen und weitere Infos zum Fotowettbewerb erhalten Interessierte in den Oliven Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel sowie unter www.oliven-apotheke.com/fotowettbewerb2013.