LieZaTreff – Vortrag und Gespräch: Pflege und Pflegeversicherung

Langenhagen. Wer sich mit der Versorgung eines pflegebedürftigen Angehörigen befasst, wird häufig aus akutem Anlass und daher völlig unvermittelt vor viele Fragen gestellt: Wie finde ich die passenden Angebote der ambulanten Pflege, Kurzzeitpflege und Heimunterbringung? Wie ist es mit Betreuungskräften aus dem Ausland? Was wird gefördert? Zu diesen Fragen wird Gregor Brill, Geschäftsführer des Seniorenheims Bachstraße, am Donnerstag, 17. Januar, von 16 bis 18 Uhr im LieZaTreff Antworten geben. Er informiert darüber, wie Pflegebedürftigkeit festgestellt wird und gibt einen Überblick über die Leistungsansprüche sowie Informationen zu den aktuellen Pflegereformen. Alle Interessierten sind ganz herzlich zu diesem Vortrags- und Gesprächsnachmittag in das Pfarrheim der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, eingeladen.