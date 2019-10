Likörprobe

Langenhagen. Am Donnerstag, 7. November, trifft sich das DRK Langenhagen, um gemeinsam Liköre zu probieren. Daneben wird natürlich geklönt, und es gibt Kaffee und Kuchen in der Begegnungsstätte in der Kastanienallee. Der Ortsverein freut sich auf seine Mitglieder sowie Gäste. Beginn ist um 15 Uhr.