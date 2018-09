Likörprobe verschoben

Langenhagen. Im DRK-Treffpunkt Kastanienallee sollte am Donnerstag, 4. Oktober, verschiedene Liköre vorgestellt werden. Aus organisatorischen Gründen muss die Likörprobe auf den 1. November verschoben werden. Am kommenden Donnerstag wird es einen unterhaltsamen Nachmittag geben mit einen kleinen Quiz und netten Geschichten. Beginn ist am 4. Oktober um 15 Uhr; neben den Mitgliedern des DRK sind auch Gäste herzlich willkommen.