Line Dance

Langenhagen. Für alle die gern tanzen, aber keinen Partner haben, ist Line Dance genau das Richtige. Line Dance wird in Reihen und Linien nach einfachen Schrittfolgen zu Western- und

Country-Musik sowie Rock und Pop getanzt. Es verbindet Sport und Spaß und fördert nebenbei die Gesundheit. Ein Schnupperkursus für alle Altersgruppen findet donnerstags zwischen 19. September und 21. November von 19 bis 20 Uhr im Saal des SCL-Clubheims an der Leibnizstraße 56 statt. Anmeldung teefonisch in der Geschäftsstelle unter (0511) 77 22 75, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.