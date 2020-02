LKW bei Feuer beschädigt

Langenhagen. Die Kripo Hannover hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung

aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend, 1. Februar, einen am Rehkamp geparkten MAN angezündet und dabei leicht

beschädigt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Zeuge gegen 2 Uhr im Vorbeifahren auf die Flammen auf der Ladefläche des Lkw aufmerksam geworden. Er verständigte die Rettungskräfte und begann, das Feuer zu löschen. Eine wenig später am

Rehkamp eingetroffene Streifenbesatzung erstickte den Brand vollständig mit

einem Feuerlöscher, sodass nur geringer Sachschaden am Fahrzeugheck entstand.

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und geht

von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Den entstandenen Schaden schätzen die

Beamten auf 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 109-55 55 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.