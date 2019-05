LMC-Treffen

Langenhagen. Der Langenhagener Motorclub im ADAC (LMC) bietet im Juni zwei Veranstaltungen an. Der Clubabend beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr im Restaurant Elektra am Buschkamp. Zum Minigolf treffen sich die Mitglieder am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr auf der Bahn am Silbersee. Kurze Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0160) 97 34 90 70.