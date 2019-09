Lösung fürs DGH?

Langenhagen (ok). Was passiert dem Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel, denn Pächter Horst Waldfried hört zum Ende des Jahres auf. Die Verwaltung schlägt vor, es weiter zu verpachten. Außerdem geht es unter anderem um Container, die Aufstockung der Robert-Koch-Realschule, den Neubau des Gymnasiums und das Thema Klimaschutz sowie den Nachtragshaushalt. Die Sitzung beginnt am Montag, 30. September, um 18 Uhr Rathaus. Einen Tag später, am Dienstag, 1. Oktober, trifft sich der Godshorner Ortsrat im Dorfgemeinschaftshaus. Bei der Sitzung ist eine Streuobstwiese ein zentrales Thema. Beginn ist hier um 19 Uhr. Vor und nach Ende der Sitzungen findet jeweils eine Einwohnerfragestunde statt.