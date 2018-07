Löwen für den Trimm-Dich-Pfad

Langenhagen (ok). Löwen-Regatta beim Seefest der DLRG am Silbersee. Termin am Sonnabend, 18. August, um 17 Uhr Veranstalter ist die Bürgerstiftung Langenhagen, Schirmherr Bürgermeister Mirko Heuer. Hintergrund: Ein persönlicher Löwenball wird für mindestens fünf Euro auf die Reise geschickt; die Einnahmen werden für die Neuanlage eines „Trimm-Dich-Pfades“ für alle Generationen in Langenhagen verwendet. Anmeldeschluss ist Freitag,3. August. Mehr Infos unter www.buergerstiftung-langenhagen.de.